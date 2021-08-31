Глава Минздрава предупредил переболевших коронавирусом о высоком риске смерти в течение полугода после болезни

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31 августа 2021, 15:33

человек в маске, фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после перенесенного коронавируса нового типа повышается риск смерти. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия-24».

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», - отметил глава ведомства.

Мурашко добавил, что у пациентов также наблюдалось появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Министр рекомендует переболевшим коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию.

Сейчас уже сформированы списки людей, которым будет предложено пройти диспансеризацию. Страховые компании и медицинские организации уже начали их приглашать, пояснил он.

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