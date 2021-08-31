Врач-инфекционист Светлана Малиновская порекомендовала, как восстановить обоняние переболевшим COVID-19

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31 августа 2021, 11:04 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 люди часто страдают от изменения или потери обоняния.

Врач-инфекционист Светлана Малиновская подтвердила, что паросмия - искажение запахов, - сейчас является самым частым последствием коронавирусной инфекции нового типа.

Специалист отметила, что серьезные нарушения обоняния оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии.

Как объяснила доктор, в ряде случаев потеря обоняния связана с проявлениями поражений в центральной нервной системе.

Малиновская советует для восстановления обоняния изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами и поддерживать свое психическое здоровье.

Специалист пояснила, что в центральной нервной системе "есть обонятельные луковицы - нервные структуры, часть головного мозга", которые принимают и обрабатывают сигналы от обонятельных рецепторов". При их поражении и развивается паросмия. Доктор рассказала, что нередко пациенты жалуются на нехарактерные и неприятные запахи.

Доктор Малиновская рекомендует обратить внимание на психологическое здоровье: чаще гулять на свежем воздухе, выбрать какие-либо практики расслабления.

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