Проценко призвал российских врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости

Аргументы Недели → Общество 13+

15 октября 2021, 09:55 Источник: Telegram

Денис Проценко, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал своих коллег по всей России усилить разъяснительную работу о коронавирусе нового типа среди населения в связи с ростом заболеваемости.

Денис Проценко обратился к врачам по всей стране с просьбой откровенно и без прикрас говорить с гражданами РФ о COVID-19. Врач заметил, что в разъяснительном плане российские медики "сильно не дорабатывают". По мнению Проценко, ситуация в настоящий момент если не критическая, то близка к этому.

Главврач больницы в Коммунарке заметил, что в инфекционных моногоспиталях страны сейчас очень напряженная ситуация. Он уточнил, что большое количество пациентов связано с низким уровнем вакцинации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости