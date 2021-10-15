Проценко призвал российских врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал своих коллег по всей России усилить разъяснительную работу о коронавирусе нового типа среди населения в связи с ростом заболеваемости.
Денис Проценко обратился к врачам по всей стране с просьбой откровенно и без прикрас говорить с гражданами РФ о COVID-19. Врач заметил, что в разъяснительном плане российские медики "сильно не дорабатывают". По мнению Проценко, ситуация в настоящий момент если не критическая, то близка к этому.
Главврач больницы в Коммунарке заметил, что в инфекционных моногоспиталях страны сейчас очень напряженная ситуация. Он уточнил, что большое количество пациентов связано с низким уровнем вакцинации.
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