Вирусолог Баранова описала версию о лабораторном происхождении COVID-19

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15 октября 2021, 08:25 Источник: Lenta.ru

лаборатория, pixabay.com

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова описала версию об искусственном происхождении коронавируса нового типа.

По словам Барановой, вирус можно "проэволюционировать" непосредственно в пробирке в целях получения разнообразных мутаций. Ряд экспертов полагает, что именно такие эксперименты могли привести к возникновению и распространению SARS-CoV-2.

Анча Баранова в беседе с Lenta.ru допустила, что подобные действия могли проводиться в, частности, для того, чтобы изобрести вакцину, которая способна опережать коронавирус на несколько шагов. Такие исследования называются экспериментом по приобретению функций, уточнила вирусолог.

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