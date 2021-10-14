РФПИ: комбинация «вакцинного коктейля» со «Спутником Лайт» обеспечивает сильный иммунитет к коронавирусу

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14 октября 2021, 18:46

вакцина, фото: JB Autissier via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что совместное применение вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дает более сильный иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

«Комбинация AstraZeneca-"Спутник-Лайт" ранее показала высокие результаты иммуногенности и безопасности в Азербайджане, а теперь и в Аргентине. Комбинация AstraZeneca-"Спутник Лайт" показала более высокие уровни иммуногенности, чем оригинальная вакцина AstraZeneca», - пояснили в организации.

Кроме того, исследование доказало, что «Спутник-Лайт» является «эффективным универсальным усилителем вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino», вызывающим сильный иммунный ответ и демонстрирующим высокий профиль безопасности. В РФПИ уточнили, что каждая комбинация «вакцинного коктейля» с российским препаратом обеспечивает более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами.

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