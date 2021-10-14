Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали

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14 октября 2021, 16:37 Источник: РИА Новости

наручники, фото: pixels.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. Молодого человека увезли из больницы на машине конвойной службы управления МВД.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - пояснил глава СК.

Обвиняемого в сопровождении сотрудников полиции и ОМОНа выкатили из больницы в кресле-коляске и увезли на машине конвойной службы управления МВД по городу Перми. 14 октября на выездном заседании Бекмансурова арестовали на 2 месяца - до 13 декабря.

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании студент оказал сопротивление и был ранен сотрудником полиции. Его поместили в больницу, где ампутировали часть левой ноги.

Кроме того, стрелок находился в коме, после которой потерял память. Его положили в ВИП-палату, поставилил охрану, чтобы люди не устроили самосуд.

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