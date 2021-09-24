Пермский стрелок лежит в ВИП-палате под охраной

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24 сентября 2021, 16:12 Анастасия Иванова

pixabay.com

Тимур Бекмансуров, при задержании получивший серьезные ранения, находится в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня появилась информация, что пермский стрелок, жертвами которого стали шесть человек, пришел в себя. Он все еще слаб, поэтому пока что допросить его невозможно.

Тимур периодически приходит в сознание, но пока до конца не понимает, где находится. Есть информация, что Бекмансуров не помнит события прошедших дней.

Пациент находится в одной из пермских больниц в ВИП-палате, так как именно здесь сотрудникам правоохранительных органов удобнее всего вести наблюдение за ним.

Его охрану были вынуждены усилить из-за поступившей информации о том, что кто-то из близких пострадавших захотел отомстить Тимуру.

Из родных стрелка никто его состоянием не интересуется. Даже мама Бекмансурова отказывается принимать дальнейшее участие в жизни сына, судя по всему. Однако мать Тимура на допросе заявляла, что ее ребенок считался чуть ли не примерным, никогда не доставлял хлопот.

А вот бывшая девушка пациента пермской больницы странности в его поведении замечала: «Пару раз он присылал мне видео о том, как стреляют из оружия по людям, как отрезают им головы. Мне это было неприятно, и я ему высказывала, но Тимур говорил, что это нормально. Он вообще отрицательно отзывался о человечестве, поясняя, что люди прогнили. Бекмансуров не верил в Бога и вообще ни во что не верил».

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