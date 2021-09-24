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Психиатр Александр Федорович заявил, что память к открывшему стрельбу в Перми вернется после реабилитации

, 17:11 Источник: Общественная служба новостей

Психиатр Александр Федорович заявил, что память к открывшему стрельбу в Перми вернется после реабилитации
нападавший в Перми, vk.com/vikiperm

Врач высшей категории Александр Федорович прокомментировал информацию о том, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров пришел в себя в больнице, но сообщил, что ничего не помнит.

Психиатр напомнил, что устроивший атаку на вуз был серьезно ранен. По словам специалиста, самые травмирующие моменты нередко стираются из памяти человека. Кроме того, воспоминания могли исчезнуть из-за комы, в которой находился злоумышленник.

Александр Федорович в беседе с Общественной службой новостей отметил, что Бекмансурову потребуется длительная реабилитация, однако можно рассчитывать на то, что память к нему вернется.

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