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24 сентября 2021, 12:35

фото: pixabay.com

Устроивший стрельбу в университете в Перми пришёл в сознание. Пермский стрелок был ранен при задержании, его госпитализировали, и он находился в реанимации.

18-летний Тимур Бекмансуров был в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали левую ногу до колена.

Министр здравоохранения Анастасия Крутень в пятницу сообщила, состояние устроившего стрельбу в университете улучшилось, он находится в сознании.

Владимир Путин наградил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова, которые направились во время стрельбы в Пермский государственный университет без подкрепления. Один из них обезвредил стрелка, второй – эвакуировал людей из здания.

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