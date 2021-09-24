Устроивший стрельбу в университете в Перми пришёл в сознание
24 сентября 2021, 12:35
Устроивший стрельбу в университете в Перми пришёл в сознание. Пермский стрелок был ранен при задержании, его госпитализировали, и он находился в реанимации.
18-летний Тимур Бекмансуров был в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали левую ногу до колена. Министр здравоохранения Анастасия Крутень в пятницу сообщила, состояние устроившего стрельбу в университете улучшилось, он находится в сознании.
Владимир Путин наградил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова, которые направились во время стрельбы в Пермский государственный университет без подкрепления. Один из них обезвредил стрелка, второй – эвакуировал людей из здания.
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