Путин наградил полицейских, которые эвакуировали людей из университета и обезвредили пермского стрелка

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22 сентября 2021, 12:38

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова, которые направились во время стрельбы в Пермский государственный университет без подкрепления. Один из них обезвредил Тимура Б., второй – эвакуировал людей из здания.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: Орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции. Медалью "За отличие в охране общественного порядка" Макарова Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции»,- говорится в документе.

Ранее прибывшие без подкрепления в Пермский государственный университет инспекторы ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров рассказали, как обезвредили устроившего стрельбу студента и эвакуировали людей из вуза. На месте происшествия полицейские разделились.

В СМИ опубликованы кадры с камер видеонаблюдения в Пермском государственном университете, на которых запечатлен момент ликвидации Тимура Бекмансурова. Студент находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, ему ампутировали левую ногу до колена.

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