Инспектор ДПС Калинин рассказал, как обезвредил стрелка в пермском вузе

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21 сентября 2021, 21:59 Источник: 59.ru

Константин Калинин и Владимир Макаров, фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Прибывшие до подкрепления в Пермский государственный университет инспекторы ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров рассказали, как обезвредили устроившего стрельбу студента и эвакуировали людей из вуза. Инцидент произошел 20 сентября, погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

На месте происшествия полицейские разделились. Один побежал искать 18-летнего Тимура Б., а другой занялся эвакуацией.

«Люди бежали мне навстречу и кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют» … Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и отослал патрон в патронник … Как только я забежал в здание, осмотрелся и услышал звуки стрельбы со стороны лестницы. Я направился к лестницам и услышал, как спускается молодой человек … Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: «Бросай!». Он развернулся и выстрелил в меня, после чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы - всё очень быстро»,- поделился Калинин.

По словам инспектора, нападавший сразу упал. Полицейский подбежал к стрелку, зафиксировал его руки, снял ружье, патронташ, нож и отбросил все в сторону. Калинин добавил, что на вопрос, зачем студент это делает, тот не ответил. Бекмансуров попросил снять маску из-за духоты. Потом назвал свое имя полицейскому.

В это время Макаров указывал спасавшимся из университета людям безопасное направление, направлял их к машинам скорой помощи.

«Люди выбегали в панике, некоторые хромали. Была видна кровь … Позже организовал проезд к месту стрельбы спецслужб и карет скорой помощи»,- вспоминает второй инспектор.

Глава МВД Владимир Колокольцев решил представить инспекторов ДПС младшего лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова к государственным наградам. Соответствующее представление внесено президенту РФ Владимиру Путину.

В СМИ опубликованы кадры с камер видеонаблюдения в Пермском государственном университете, на которых запечатлен момент ликвидации Тимура Б.

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