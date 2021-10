Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC Хедли Гэмбл, спросившую Путина о поставках газа в Европу

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает некомпетентной и поверхностной журналистку CNBC Хедли Гэмбл, которая задала вопрос президенту России Владимиру Путину о поставках газа в Европу.

Путин отвечал на вопросы Гэмбл в среду по окончании форума "Российская энергетическая неделя". Журналистка CNBC, задавая вопрос Путину, заявила, что Россия "не поставляет энергию по газопроводам", поэтому не может являться надежным партнером.

Путин ответил: "Вас вводят в заблуждение. Мы увеличиваем поставки в Европу. "Газпром" - на 10%, и в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%". Президент сказал, что красивая, симпатичная девушка, но ощущение, что она не услышала его предыдущих заявлений по этой теме. "Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое", - сказал Владимир Путин.

Сенатор Алексей Пушков думает, что Гэмбл вообще не в теме. "Журналистка из CNBC, задававшая вопросы Путину на Российской энергетической неделе, оказалась не готова к компетентному разговору с президентом России о российских газовых поставках в Европу, плохо понимает ситуацию на рынке и оперирует штампами", - написал сенатор в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, "её вопросы выдают очень поверхностный подход и незнание темы".

Сенатор убеждён, что вообще-то "её задача - не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые "острые вопросы", которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы".

Интервью Путина Гэмбл опубликовано на сайте Кремля. Путин ответил вопрос о преемнике.

President Putin tells CNBC’s @_HadleyGamble it is “too early” to consider trading oil contracts in cryptocurrency pic.twitter.com/oCloSEORWD