Путин на вопрос о преемнике ответил, что до следующих выборов еще достаточно много времени

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14 октября 2021, 07:20

В, Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. Путин назвал свой ответ традиционным. Российский лидер напомнил о праве баллотироваться на второй срок и заявил, что никаких решений по этому поводу на данный момент не принято.

В среду, 13 октября, по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Гэмбл задала первым вопрос: "Господин Президент, хотела бы спросить: каждый исполнительный директор всегда думает о том, кто будет его преемником. Что Вы думаете о Вашем преемнике, Вы действительно хотите быть Президентом, пока Вам не будет 84?"

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ",- начал ответ Путин.

Путин подчеркнул, что до следующих выборов президента довольно много времени. Как отметил президент, разговоры о преемнике дестабилизируют ситуацию, а она должна быть спокойной и стабильной. "Чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее",- пояснил глава российского государства.

Интервью опубликовано на сайте Кремля.

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