Как с помощью микроволновок сбивали ракеты НАТО, и чем еще они опасны

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13 октября 2021, 18:14

Фото: pixabay.com

О вреде воздействия микроволновых печей на здоровье человека ученые говорят уже десятилетиями. Но люди об этом стараются не задумываться. Обывателей привлекает простота использования микроволновки, но факты остаются фактами…



Исследование 2010 года, проведённое Университетом Трента, доказало, что микроволновое излучение воздействует на сердце и людей, использующих кардиостимуляторы. От излучения человек с имплантом может умереть.



В одной из компаний Швейцарии ученые провели исследование и опытным путем доказали, что нагревание пищи в микроволновке уничтожает 97% ее ценности. У членов подопытной группы, употреблявшей такие продукты питания, со временем был обнаружен рак органов пищеварительной и выделительной систем. Известны и случаи вспышек сальмонеллы от приготовленной в микроволновой печи еды.



Во время войны в Югославии, жители Белграда сбивали американские крылатые ракеты бытовыми СВЧ-печами. При сигнале воздушной тревоги, они выносили СВЧ-печь с удлинителем на балконы, открывали её, отжимали пальцем блокирующую клемму и направляли микроволновку на крылатую ракету. Дальность «выстрела» СВЧ-печи составляла до 1,5 километров! Сотни жителей Югославии направляли луч генератора своих СВЧ-печей по вражеской ракете, та получала сбой в электронике и падала! А теперь, вдумайтесь: малейшая микротрещина в пайке корпуса камеры микроволновой СВЧ-печи (а это вполне вероятно) и мощный СВЧ-луч, сквозь стены квартир «стреляет» по всему живому на 1,5 километра.



Подробности об истории изобретения микроволновки и о ее влиянии на живые организмы читайте на нашем сайте в материале «Чем вредна микроволновая печь»





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