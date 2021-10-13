Вирусолог Алексей Аграновский объяснил необходимость наращивать темпы вакцинации от COVID-19

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13 октября 2021, 12:48

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вирусолог Алексей Аграновский пояснил необходимость наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ убеждён, что прививка от коронавируса - единственное, что может помочь не заразиться или легче перенести заболевание.

Он подчеркнул, что первичная вакцинация по важности стоит на первом месте. По словам Аграновского, сейчас проблема в том, что многие россияне опасаются вакцинации, черпая информацию, далёкую от науки, из интернета, - передаёт RT.

Вирусолог также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности, которые хотя "несколько надоели, но необходимы". "Носить маску в общественных местах, избегать посещения людных мест без необходимости, проветривать помещения", — напомнил профессор.

В России несколько дней число новых заражений ковидом увеличивалось. В Самарской области ситуация с ковидом опасная. Губернатор Дмитрий Азаров пояснил, что локдаун в области не вводится, поскольку сейчас каждый житель региона может защититься от коронавирусной инфекции нового типа, сделав прививку.

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