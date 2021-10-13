Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с COVID-19 в Самарской области является критической, есть угроза локдауна

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13 октября 2021, 10:14

Азаров Дмитрий, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Самарской области является настолько тревожной и критической, что возникла угроза локдауна.

Азаров со ссылкой на врачей в эфире телеканала "ГТРК Самара" сказал, что ситуация крайне тревожная, близка к критической и угроза введения жестких ограничений вновь нависает.

Губернатор пояснил, что локдаун в области не вводится, поскольку сейчас каждый житель региона может защититься от коронавирусной инфекции нового типа, сделав прививку.

В Самарской области за период пандемии лабораторно подтверждены 113 065 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки - 726.

В России за сутки, по данным на 12 октября, выявили 28 190 новых случаев заражения коронавирусом.

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