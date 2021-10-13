Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с COVID-19 в Самарской области является критической, есть угроза локдауна
13 октября 2021, 10:14
Самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Самарской области является настолько тревожной и критической, что возникла угроза локдауна.
Азаров со ссылкой на врачей в эфире телеканала "ГТРК Самара" сказал, что ситуация крайне тревожная, близка к критической и угроза введения жестких ограничений вновь нависает.
Губернатор пояснил, что локдаун в области не вводится, поскольку сейчас каждый житель региона может защититься от коронавирусной инфекции нового типа, сделав прививку.
В Самарской области за период пандемии лабораторно подтверждены 113 065 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки - 726.
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