В России за сутки выявили 28 190 случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

12 октября 2021, 11:43

тесты на COVID-19, pixabay.com

В России за прошедшие сутки выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром во вторник, 12 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 146 (7,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 7 832 964 случая заражения коронавирусом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости