Оперштаб обновил данные по ситуации с COVID-19

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13 октября 2021, 12:13

фото: pixabay.com

Оперштаб в среду обновил данные по ситуации с коронавирусной инфекции COVID-19 в России. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции нового типа, за сутки выявили 28 717 новых случаев заражения COVID-19.

Подтверждены случаи заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 493 (8,7%) без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,37%. За время пандемии в России диагностировано 7 861 681 случай заражения.

В Москве - 4 410 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 470, в Московской области - 1 898, в Самарской области - 735, в Нижегородской области - 668, в Башкирии - 662, 647 - в Воронежской области.

Свыше 500 новых случаев заражения выявлены в Пермском крае, в Свердловской области, в Крыму и в Ростовской области.

Скончались за последние 24 часа 984 пациента, у которых COVID-19 был подтвержден.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Самарской области является настолько тревожной и критической, что возникла угроза локдауна.

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