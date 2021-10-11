Онищенко предложил уволить сотрудников МИ-6 после «кражи» формулы вакцины российскими шпионами

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11 октября 2021, 15:05 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/ globallookpress.com

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко оценил информацию британского таблоида о том, что формулу вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» украли из Оксфорда «шпионы Владимира Путина».

«Журналистов газеты The Sun я предлагаю отправить на психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 уволить с работы за потерю профессиональной пригодности»,- высказал он.

Онищенко пояснил, что макет так называемого векторного типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда в России появился MERS - ближневосточный респираторный синдром. Эксперт добавил, что разработанный тогда препарат не доводили до стадии испытаний, поскольку в этом не было необходимости.

«Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует - разбирайтесь со своими», - отметил депутат.

По словам академика РАН, больше всего его волнует то, что, имея вакцину, Россия отстает от Британии почти в два раза по охвату привитых граждан.

Ранее на материал о краже формулы отреагировал заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

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