Заслуженный врач РФ Круглый назвал «бредом» информацию о краже формулы «Спутника V»

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11 октября 2021, 14:13 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

В России прокомментировали информацию британского таблоида о том, что формулу вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» украли из Оксфорда «шпионы Владимира Путина».

«Это полный бред. У института им. Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл»,- отметил заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Сенатор добавил, что институт имеет собственную наработанную базу по созданию вакцин. Эксперт уверен, что «им воровать чужие секреты нет смысла».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что The Sun - очень известная, глубоко ненаучная газета.

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