Джо Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
9 октября 2021, 08:54
Президент США Джозеф Байден поздравил главного редактора "Новой газеты", журналиста Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года.
В поздравлении Байдена говорится, что Ресса и Муратов, как и многие журналисты по всему миру, "неустанно и бесстрашно следуют фактам", "работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности".
"Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию", - отметил Байден. Дмитрий Муратова поздравили в Кремле и в правительстве.
Михаил Горбачев, поздравляя Муратова с Нобелевской премией мира, выразил мнение, что его награждение российского журналиста значительно повысит значение прессы в современном мире.
Нобелевская премия мира, в отличие от той же премии в области, например, физики, является очень субъективной и была не раз скомпрометирована награждением крайне неоднозначных и одиозных фигур.
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