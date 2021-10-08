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Пресс-служба правительства РФ поздравила Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

, 20:34 Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба правительства РФ поздравила Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
Дом Правительства РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков заявил, что присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову является достойной оценкой его таланта и профессионализма.

Ранее сегодня стало известно, что Нобелевская премия мира за текущий год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту, главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Борис Беляков подчеркнул, что решение Нобелевского комитета также является оценкой человеческих качеств Дмитрия Муратова и его верности собственным убеждениям.

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