Редакция Аргументы Недели поздравляет Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира

Аргументы Недели → Общество 13+

8 октября 2021, 19:51

Нобелевская премия мира, в отличие от той же премии в области, например, физики, является очень субъективной и была не раз скомпрометирована награждением крайне неоднозначных и одиозных фигур. Чего стоит премия 2009 года только взошедшему на «престол» Бараку Обаме, который на тот момент вел сразу две войны - в Ираке и Афганистане.

Тем приятнее и примечательнее, что в этом году среди 250 претендентов эту премию получили два журналиста - филиппинка Мария Ресса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Почти 20 лет назад Дмитрий Муратов стоял у истоков создания «Новой газеты». И за это время тысячи раз доказывал свою несгибаемость и стойкость в отстаивании права на свободу слова. Его журналисты ходят по лезвию бритвы, а юристы газеты не вылезают из судов, отбиваясь от многочисленных исков. Но «Новая» и ее главный редактор упорно идут по своему тернистому пути. Сам Дмитрий, когда ему сообщили о тот, что он стал лауреатом Премии мира, сказал: «Это не я. Это Щекочихин, Домников, Эстемирова, Политковская, Бабурова, Маркелов». Таким образом он отдал дань почтения погибшим на боевом посту сотрудникам своей газеты.

Даже Кремль, который постоянно становится целью статей «Новой газеты», признал заслуги Дмитрия Муратова, устами Дмитрия Пескова поздравив его с наградой. «Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел. И конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», - сказал пресс-секретарь президента.

Коллектив «Аргументов недели» искренне рад за коллегу. Мы поздравляем его с заслуженной наградой и желаем Дмитрию Муратову долгих и железного здоровья, чтобы он мог и дальше с достоинством идти по выбранному пути и нести людям правду.

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