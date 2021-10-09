Бывший депутат Рады Украины Червоненко считает, что недавно Зеленский упустил шанс наладить отношения с Путиным

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9 октября 2021, 07:21 Источник: РИА Новости

Евгений Червоненко, фото: vk.com/e.chervonenko

Бывший депутат Верховной Рады Украины, экс-министр министр транспорта и связи Евгений Червоненко полагает, что недавно украинский президент Владимир Зеленский упустил шанс наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как считает Червоненко, Зеленскому нужно было поздравить российского лидера 7 октября с днем рождения.

Экс-нардеп в эфире телеканала "НАШ" выразил мнение, что в дни рождения "открываются чакры, и многие враги становятся друзьями".

По словам Червоненко, он бы на месте президента Зеленского снял трубку в этот день и позвонил президенту России, чтобы наладить отношения с Путиным.

Украинский политик подчеркнул, что говорит в первую очередь именно о деловых, а не личных взаимоотношениях между лидерами двух государств.

"Не надо дружить, надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно", — выразил Червоненко свою точку зрения и пояснил, что настоящий президент — это человек, который виртуозно защищает интересы своей страны.

Владимир Зеленский 3 октября заявил по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа», что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат»

7 октября одним из первых поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Путину исполнилось 69 лет.

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