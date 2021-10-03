Зеленский заявил, что его личная встреча с Путиным даст «неожиданный результат»

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3 октября 2021, 13:08

В. Зеленский, фото с сайта президента Украины

Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа», что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат».

По мнению президента Украины, а Россия и «окружение Путина не хотят их встречи», потому что эта встреча «может принести неожиданный результат».

Зеленский отметил, что сам он «хотел бы встретиться с президентом России, ему понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной». Президент Украины подчеркнул, что «готов к любой встрече, в том числе в нормандском формате».

Как он полагает, встреча на таком уровне поможет Украине в разрешении трагедии в Донбассе и вопроса Крыма, и будет результат, поскольку российскому народу он тоже нужен, - передает Интерфакс.

Зеленский убежден, что «если будет встреча тет-а-тет», то «не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня).

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