Песков рассказал, как Путин провел день рождения

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8 октября 2021, 13:21 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин провел свой день рождения. 7 октября главе государства исполнилось 69 лет.

«Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем … Конечно же и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы», - поделился официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в рабочем режиме прошло оперативное совещание постоянных членов Совбеза, но там тоже звучали поздравления в адрес президента.

Он добавил, что вечер - это личное пространство российского лидера, когда его поздравляли родные и близкие.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что команда работает над национальным маршрутом по местам отдыха Владимир Путина.

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