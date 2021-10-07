Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Владимира Путина

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7 октября 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что команда работает над национальным маршрутом по местам отдыха президента Владимир Путина. 7 октября главе государства исполнилось 69 лет.

«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент - люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проект будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в 2021 году. В него будут входить несколько регионов Сибири.

Также в этом году Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного путешественника. Цель - сделать так, чтобы человек знал о наличие маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать - остался доволен всем: от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа.

Кроме того, до 2024 года планируется аккредитовать и оборудовать более тысячи туристических маршрутов во всех российских регионах. На грантовую поддержку проектов в туризме предусмотрено 5,3 миллиарда рублей, уточнили в Ростуризме.

Догузова поздравила Путина с днем рождения и поблагодарила за поддержку индустрии туризма и гостеприимства. По ее словам, президент «формирует моду на активные путешествия по России», вдохновляя миллионы туристов открывать для себя красоту нашей страны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Путин собирается отмечать день рождения.

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