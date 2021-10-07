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Президенту России исполняется 69 лет

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Президенту России исполняется 69 лет
Фото: Официальный сайт Кремля

Владимиру Путину, главе Российского государства, исполняется 69 лет. Однако по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова президент собирается работать, а вечером отмечать с родными и близкими.

"Так бывает чаще всего", — сказал журналистам Песков.

Напомним, что до дня рождения президент находился на самоизоляции.

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