Президенту России исполняется 69 лет

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7 октября 2021, 09:37 Турана Гулиева,

Фото: Официальный сайт Кремля

Владимиру Путину, главе Российского государства, исполняется 69 лет. Однако по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова президент собирается работать, а вечером отмечать с родными и близкими.

"Так бывает чаще всего", — сказал журналистам Песков.

Напомним, что до дня рождения президент находился на самоизоляции.

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