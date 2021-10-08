Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

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8 октября 2021, 13:36 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избиение 25-летнего пассажира тремя уроженцами Дагестана в московском метро. По его словам, в Кремле не почувствовали межнациональную напряженность.

«Речь идет о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении», - высказал он.

Песков отметил, что произошедшее «не имеет отношения к национальности».

Напомним, что вечером 4 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, мужчины от 21 до 26 лет избили Романа Ковалева, заступившегося за девушку. По словам очевидцев, зачинщики драки агрессивно себя вели и приставали к пассажирам.

Только один из участников потасовки признался, что наносил удары 25-летнему юноше. У пострадавшего зафиксированы переломы и ушибы.

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