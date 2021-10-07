Дагестанский министр Муслимов назвал недостойным поведение уроженцев республики, избивших мужчину в московском метро

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7 октября 2021, 16:49 Источник: РИА Новости

метро, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов прокомментировал избиение пассажира московского метро тремя уроженцами республики. Пострадавший мужчина получил переломы и ушибы, зачинщики драки арестованы на два месяца.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей», - высказал он.

Муслимов отметил, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи. Он добавил, что инцидент получил широкое распространение в социальных сетях и вызывает «однозначное негодование и неприятие в местном обществе». Министр прекрасно понимает народ, поскольку «дагестанское общество – это здоровое общество, и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики».

По его словам, возросший поток туристов в Дагестан за последние два года свидетельствует о том, что таких фактов практически не было. Муслимов считает, что неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности.

«Любой человек, совершивший противоправное действие, – это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать, и соблюдать... Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления», - заключил министр.

Ранее жители Дагестана назвали «животными и негодяями» земляков, избивших в метро мужчину.

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