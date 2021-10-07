«Коммерсантъ»: Следствие предложило Марине Раковой оформить досудебное соглашение о сотрудничестве

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7 октября 2021, 09:21 Источник: Коммерсантъ

Марина Ракова, соцсеть Вконтакте, паблик "Интересная Москва"

Следствие предложило бывшей замминистра просвещения и уволенной вице-президенту «Сбера» Марине Раковой оформить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания.

На данный момент Ракова находится в статусе подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, бывшую чиновницу подозревают в организации схемы хищений 50 млн рублей.

Если Ракова не согласится, в четверг она может предстать перед Тверским райсудом, и суд изберет ей меру пресечения, - пишет газета «Коммерсантъ».

После побега из подмосковного дома Марина Ракова 6 октября со своим адвокатом приехала в ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу и добровольно сдалась полиции.

Задержан и ее гражданский муж Артур Стеценко - бывший гендиректор «Фонда новых форм развития образования». По версии следствия, деньги, выделенные на нацпроект, похищались через этот фонд.

Сожитель Раковой ранее опубликовал обращение, в котором заявил о готовности внести залог за арестованных сотрудников Сбербанка. Из Сбера Ракова уволена.

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