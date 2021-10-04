Подозреваемый в убийстве трёх студенток медколледжа впал в трехчасовую «кому»

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4 октября 2021, 14:01

больница, фото: pixabay.com

Подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области до сих пор не могут опросить полицейские. После задержания мужчина впал в «кому».

По данным Телеграм-канала «Shot» мужчину «откачали» с помощью капельниц. Кома неясной этиологии продлилась около трех часов. До этого задержанный не реагировал на внешние раздражители.

Медики считают, что мужчина впал в «кому» из-за психосоматики. Однако полицейские уверены, что подозреваемый притворялся, поскольку после выписки из больницы он встал на ноги и самостоятельно пошел к машине, чтобы отправиться в отделение. По их мнению, ранее сидевший за убийство и разбой 30 -летний Александр Лазарев опытен и хитер.

«Допроса пока не было. Но во время общения с силовиками Лазарев сказал, что студентки якобы сами позвали его присоединиться к вечеринке. А в момент убийств он не понимал, что творит», - говорится в сообщении.

В сети появились кадры задержания в Орске мужчины, подозреваемого в убийстве трёх девушек-студенток в городе Гае.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 30 сентября, после тушения пожара в квартире по улице Молодежной нашли тела двух девушек, третьей - во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет. У всех зафиксированы колото-резаные раны груди и живота. Преступник нападал с кухонным ножом, предмет нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

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