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Появились подробности о подозреваемом в убийстве трёх девушек-студенток в Гае

, 18:18 Источник: Свободная пресса

Появились подробности о подозреваемом в убийстве трёх девушек-студенток в Гае
Фото:УМВД по Оренбургской области

В убийстве трёх девушек-студенток медицинского колледжа в Гае подозревается 30 -летний Александр Лазарев. О нём известно, что он был судим за подобное преступление и неоднократно пытался выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). Освободился он из мест лишения свободы три месяца назад.

Уроженца Орска Лазарева в 2012 году приговорили к 9,4 годам лишения свободы за убийство в его родном городе. Лазарев сидел в тюрьме по обвинению в убийстве директора бара в Орске.

Известно, что отбывая срок в колонии, осужденный часто нарушал режим и чуть более чем за 4,5 года заключения 11 раз получал наказание. Он отказывался работать, а в камере у него постоянно находили запрещённые предметы.
В 2017 году Лазарев женился, у него родилась дочь,- сообщает "Свободная пресса".

Находясь в колонии, он окончил училище, получив специальности "швея" и "мастер столярного дела". От администрации у него было 23 поощрения, но из-за имеющихся за первые годы нахождения в тюрьме нарушений по УДО на свободу его не отпустили.

Согласно характеристике из колонии, Лазарев "принимает криминальную субкультуру" и "после освобождения не имеет определённых планов".

Александр Лазарев объявлен в розыск. Он подозревается в убийстве трёх девушек - уроженок Башкирии, одна из которых несовершеннолетняя.

По данным УМВД по Оренбургской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при помощи специалистов экспертно-криминалистического центра установлена личность подозреваемого.

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