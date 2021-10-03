Угрозыск и СКР подозревают в убийстве трёх девушек в Гае 30-летнего ранее судимого мужчину

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3 октября 2021, 11:18 Источник: 56orb.ru

Фото:УМВД по Оренбургской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Оренбургской области совместно со следователями территориального СУ Следственного комитета РФ установили подозреваемого в убийстве трех девушек-студенток медицинского колледжа.

Тела двух девушек со следами ранений были обнаружены в ночь на 30 сентября в квартире одного из домов в Гае. Третью студентку нашли мертвой во дворе дома.

По данным УМВД по Оренбургской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при помощи специалистов экспертно-криминалистического центра установлена личность подозреваемого. В убийстве девушек подозревается ранее судимый 30-летний уроженец Орска Александр Вячеславович Лазарев. Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого.

Лазарев был одет в светло-коричневую куртку до пояса из ткани, похожей на замшу; темные брюки, чёрные кроссовки. При себе имел спортивную сумку размером 70х20х20 чёрного цвета. На верхнем клапане, предназначенном для закрытия сумки, есть узоры белого цвета.

Полиция просит всех, кто что-либо знает об местонахождении этого человека, позвонить по номерам: 89619199994, 89992585146 и 0225.

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