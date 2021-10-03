Очевидцы сняли на видео задержание подозреваемого в убийстве трёх девушек-студенток в Гае

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3 октября 2021, 20:28

Очевидцы сняли задержание в Орске мужчины, подозреваемого в убийстве трёх девушек-студенток в городе Гае. Задержали подозреваемого при попытке скрыться на чужом автомобиле. Это была совместная операция спецслужб.

На видео запечатлено, как группа силовиков усаживает мужчину в наручниках в подъехавшую спецмашину. По версии правоохранителей, ранее судимый мужчина убил двух девушек в квартире, которую студентки снимали втроем.

Третью девушку злодей догнал и убил на улице во дворе дома. Установлено, что подозреваемый жил в доме улице Молодежной, недалеко от девушек.

В городе найдены вещественные доказательства, которые, как сказали эксперты-криминалисты, связывают 29-летнего Александра Лазарева с преступлением,- сообщает портал orb.ru.

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