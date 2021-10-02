Опубликована статистика по коронавирусу в России на 2 октября

Аргументы Недели → Общество 13+

2 октября 2021, 11:59

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 7 560 767 человек. Об этом стало известно в субботу, 2 октября.

«За последние сутки в России выявлено 25 219 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни … 886 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 852 человека»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4032, Санкт-Петербурге – 2494, Московской области – 1483, Самарской области – 614, Воронежской области – 589.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России продолжается начавшаяся в июне третья волна пандемии. По словам врача, она самая тяжелая.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о введении локдауна в России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости