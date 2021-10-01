Вице-премьер РФ Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун

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1 октября 2021, 12:45 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. 1 октября в стране зафиксировано наибольшее число заболевших с 19 июля.

«Локдаун объявлять не будем», - высказала она.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в России продолжается начавшаяся в июне третья волна пандемии. По словам врача, она самая тяжелая. Он утонил, что ситуация стабилизируется к зиме. Однако призвал россиян в любом случае ждать четвертую и пятую волну. Эксперт прогнозирует, что большое количество заболевших, но уменьшение тяжелых случаев с каждой волной.

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