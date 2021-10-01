Вице-премьер РФ Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. 1 октября в стране зафиксировано наибольшее число заболевших с 19 июля.
«Локдаун объявлять не будем», - высказала она.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в России продолжается начавшаяся в июне третья волна пандемии. По словам врача, она самая тяжелая. Он утонил, что ситуация стабилизируется к зиме. Однако призвал россиян в любом случае ждать четвертую и пятую волну. Эксперт прогнозирует, что большое количество заболевших, но уменьшение тяжелых случаев с каждой волной.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.