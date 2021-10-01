Инфекционист Тимаков назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой

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1 октября 2021, 10:32 Источник: ТАСС

медик, фото: pixabay.com

Инфекционист Евгений Тимаков оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. По его словам, текущая волна пандемии будет самой тяжелой.

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной», - пояснил он.

Тимаков отметил, что самая тяжелая третья волна коронавируса растянется на полгода. Инфекционист уточнил, что она началась в июне, а число заболевших стабилизируется к середине декабря.

«В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество, вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», - добавил эксперт.

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