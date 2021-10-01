Врач-акушер Ряшенцева, прошедшая вакцинацию против коронавируса во время беременности, перечислила побочные эффекты

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1 октября 2021, 09:59 Источник: RT

беременная, фото: pixels.com

Врач - акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева, которая будучи беременной прошла полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции «Спутником V», рассказала, как перенесла прививку.

Ряшенцева призналась, что переболела коронавирусом дважды. По словам Ольги, ее супруг Александр, реаниматолог инфекционного отделения, находился в реанимации с большим поражением лёгких. Они с начала пандемии работали в «красной зоне».

«Вопрос, делать или не делать прививку, у меня не стоял. Я знала, что буду делать тогда, когда это будет разрешено»,- поделилась собеседница с RT, отметив, что беременные относятся к группе риска в связи с особенностями физиологии и в связи с тем, что их иммунитет достаточно сложно переносит большинство вирусов.

Медик уточнила, что первый компонент вакцины она получила 19 июля, второй - 11 августа. После первой прививки у нее были небольшие мышечные боли и повышение температуры. Ольга принимала нурофен, поскольку препарат разрешён к использованию во время беременности.

«Он безопасен, если не принимать его часто. Как доктор я понимаю, что самое страшное, что меня ждало на введение «Спутника V» - добавила врач.

Ольга пояснила, что технология создания вакцины известная и безопасная, но население «недостаточно информировано о том, как происходит формирование защиты организма», потому что это «достаточно узкая информация», а человеку без медицинского образования «трудно понять, как это всё работает». Ряшенцева подчеркнула, что действие любой прививки направлено не на то, чтобы дать 100% защиту от заражения, а на то, чтобы защитить организм от тяжёлых форм заболевания, в том числе гриппа, коклюша или COVID-19. Она утверждает, что опыт применения неживых вакцин для беременных достаточно богатый.

«Вакцинируя беременную, мы преследуем две цели: защитить маму и защитить новорождённого. Потому что организм мамы как более зрелый может в последние недели беременности дать заряд антител ребёнку на первые месяцы жизни ... Я бы хотела сказать женщинам, которые думают, делать или не делать прививку, разрешённую во время беременности, в том числе и от COVID-19: это безопасно. Те побочные эффекты (повышение температуры, головная боль, мышечные боли), которые влечёт любая вакцина,- они настолько не страшны по сравнению с тяжёлым течением заболевания»,- резюмировала она.

Известно, что 24 сентября Ольга родила сына, а 28 сентября вместе с ребёнком выписались из роддома.

Ранее в инструкции по применению препарата против COVID-19 «Спутник V» появились изменения, касающиеся вакцинации беременных.

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