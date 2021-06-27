Рекомендации по применению вакцины «Спутник V» от коронавируса изменили для беременных

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27 июня 2021, 15:59 Источник: Мedum.ru

фото: pixabay.com

В инструкции по применению препарата против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» появились изменения, касающиеся вакцинации беременных. Минздрав ранее объявил о разрешении прививаться «Спутником V» женщинам при беременности.

В обновленной инструкции к препарату говорится, что вакцинироваться от коронавируса «Спутником V» при беременности необходимо только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Вакциной запретили прививаться в период грудного вскармливания.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» при беременности. ... В связи с этим применять препарат «Гам-КОВИД-Вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в инструкции.

В инструкции, опубликованной справочником лекарственных препаратов, подробно перечислены показания и противопоказания.

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