«Medum» опубликовал рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»

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27 июня 2021, 07:59 Источник: Medum

вакцина, фото: Christian Thiele/dpa/ globallookpress.com

Интернет-справочник лекарственных препаратов «Medum» опубликовал обновлённую инструкцию к вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Там появились рекомендации при беременности и в период грудного вскармливания.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», - говорится в тексте.

Отмечается, что клинический опыт применения «Спутника V» при беременности отсутствует. Также период грудного вскармливания находится в графе «противопоказания», поскольку невозможно исключить риск для новорождённых.

Ранее врач акушер-гинеколог Лейла Адамян объяснила, что вакцины от коронавируса не влияют на репродуктивное здоровье и призвала женщин, планирующих беременность, привиться.

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