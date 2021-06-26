Кравчук заявил, что власти Украины не обижены на президента США за переговоры с главой России
26 июня 2021, 22:00
Украинское руководство не обиделось на хозяина Белого дома Джозефа Байдена за то, что он изъявил желание провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным в Женеве, а не с лидером Украины Зеленским. Такое заявление сделал Леонид Кравчук, возглавляющий киевскую делегацию в Трехсторонней группе по Донбассу.
Он подчеркнул, что целью встречи лидеров США и России было не только обсуждение украинской тематики, но и поднятие глобальных вопросов, которые важны для всего мира. Речь идет в том числе о безопасности на планете и ядерном оружии, сообщает “Свободная пресса”.
По словам Кравчука, украинские власти желают, чтобы рассмотрение проблемы Украины происходило отдельно. При этом он добавил, что в стране осознают, что подобного не будет.
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