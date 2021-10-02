Глава Оренбургской области Паслер назначил награду за информацию об убийце трех студенток медколледжа

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2 октября 2021, 11:30

Фото с места происшествия, пресс-служба СК РФ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду за информацию об убийце трех студенток медицинского колледжа в городе Гай. Тела девушек обнаружили в четверг на улице Молодежной после тушения пожара в квартире.

«Принял решение о назначении вознаграждения в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. За любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», - написал глава региона в Instagram.

Ранее сообщалось, что утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной нашли тела двух девушек, третьей - во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет. У всех зафиксированы колото-резаные раны груди и живота. Преступник нападал с кухонным ножом, предмет нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Опрошены более ста свидетелей, назначены экспертизы, изъяты необходимые материалы с камер видеонаблюдения.

Кроме того, мама одной из студенток Адили Каримовой рассказала, что в среду вечером дочь звонила ей и другим родственникам. По словам женщины, у девушки было хорошее настроение, никаких жалоб.

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