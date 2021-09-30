Мама одной из убитых в Гае девушек разговаривала накануне вечером с дочкой по телефону

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30 сентября 2021, 17:44 Источник: ufa1.ru

Адиля К., фото из соцсети

Мама одной из убитых в Гае девушек рассказала о дочери. Убитые девушки учились в гайском филиале Орского медицинского колледжа. На учебу в Оренбургскую область они приехали из Башкирии и втроем снимали квартиру в Гае.

Мама Адили Каримовой поделилась, что в среду вечером дочь звонила ей и другим родственникам. По словам женщины, у Адили было хорошее настроение, никаких жалоб. После учебы она готовила и убиралась в съемной квартире. Девушка сообщила маме, что в пятницу они с Айгизой собрались поехать в Баймак, на родину подруги. Потом Адиля еще с женой брата говорила вечером по телефону,- сообщает UFA1.RU.

По словам потерявшей дочь женщины, девушка была умницей, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру. Адиля училась на третьем курсе у нее было много друзей, ее любили и уважали. Мама знала подруг Адили, все были хорошими девочками.

Закия, мама Адили, убита горем. Ее муж должен вернуться из Нового Уренгоя, где он работает. Тело девушки из Гая доставят ее дяди, братья мамы. Семья живет в Туеметово.

В соцсетях появилась фотография якобы подозреваемого в убийстве девушек. Вскоре появилось опровержение. Мать Адили рассказала, что на фото молодой человек, его семья тоже родом из Туеметово. Его брат Ильнар встречался с убитой Айгизой.

"Я вообще не поняла, почему его фото разошлось по соцсетям. Он хороший парень, они дружили",- рассказала Закия.

Убиты 18-летняя Адиля Каримова, 19-летняя Зульфия Саникина и 17-летняя Айгиза Уметкулова.

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