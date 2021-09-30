В Оренбургской области после тушения пожара в квартире в Гае обнаружены тела трех убитых девушек - студенток медколледжа

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30 сентября 2021, 08:55 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Оренбургской области после после тушения пожара в квартире дома в Гае обнаружены тела трех убитых девушек - студенток медколледжа. По факту убийства девушек следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

По данным СКР, в четверг, 30 сентября, около пяти часов после ликвидации возгорания в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе обнаружены тела двоих проживавших в съемной квартире девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей девушки, местной жительницы, обнаружено также с телесными повреждениями во дворе дома.

Девушки, которым было 17, 18 и 19 лет , учились в местном медколлежде, втроем снимали квартиру. Местные СМИ пишут, что на телах девушек раны от топора.

Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия.

На месте происшествия находится руководитель СУ СК по Оренбургской области Вячеслав Зудерман.

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