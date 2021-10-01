С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ по «Турецкому потоку» в Хорватию

Аргументы Недели → Общество 13+

1 октября 2021, 17:55

фото: pixabay.com

С 1 октября российская корпорация «Газпром» начала поставлять природный газ по трубопроводу «Турецкий поток» в Хорватию вслед за Венгрией. В пресс-службе компании сообщили, что через этот газопровод российский газ также будет поставляться по национальным газотранспортным системам Болгарии и Сербии.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале «Газпрома».

«Газпром» приостановил транзит «голубого» топлива в Венгрию через украинскую территорию, несмотря на то, что соответствующие мощности законтрактованы на весь газовый год. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

В Европе резко подорожал газ. Эксперты предупреждают, что некоторые страны совсем скоро начнут замерзать.

В Германии считают, что «Северный поток-2» будущей зимой не поможет Европе из-за сертификации трубопровода, процесс которой протянется несколько месяцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости