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1 октября 2021, 17:34

Nord Stream AG, globallookpress.com

В Германии считают, что "Северный поток-2" будущей зимой не поможет Европе из-за сертификации трубопровода, процесс которой протянется несколько месяцев. Такое мнение выразил председатель правления немецкой энергетической компании Uniper, выступающей партнером "Газпрома", Клаус-Дитер Маубах.

Работы по строительству газопровода "Северный поток-2" завершились в сентябре

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG в конце июня подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора газотранспортной системы. Сертификация должна быть для соответствия нормам Газовой директивы ЕС. Заявку рассматривает немецкий регулятор, у него есть четыре месяца на вынесение решения.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что, несмотря на дефицит газа в Европе, ФРГ не торопится с сертификацией. По его словам, мешают две политические силы: немецкая партия "Зеленые" и PGNiG – польская газовая компания (участвует в сертификации), которая выступает с протестами, апеллируя к структурам ЕС.

Безпалько думает, что газопровод запустят только в 2022 году. "Немцы сами становятся заложниками внутриполитической немецкой игры", – сказал Безпалько в беседе с радио Sputnik.

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