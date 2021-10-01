Оператор ГТС Украины сообщил о приостановке «Газпромом» транзита «голубого» топлива в Венгрию через страну

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1 октября 2021, 11:10 Источник: Оператор ГТС Украина

плита, фото: pixels.com

«Газпром» приостановил транзит «голубого» топлива в Венгрию через украинскую территорию, несмотря на то, что соответствующие мощности законтрактованы на весь газовый год. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

«1 октября 2021 с 07.00 (по местному времени) приостановлен транзит природного газа через Украину в Венгрию. Заявки на транзит газа не поступали, хотя мощности законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24 600 000 куб. м в сутки»,- пояснили в организации.

Отмечается, что импорт газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Будапешта без транзита отсутствуют.

В свою очередь, гендиректор украинского оператора Сергей Макогон заявил, что Киев на протяжении десятилетий ни разу не нарушил обязательств перед Будапештом. По его словам, украинский маршрут экономически выгоден, поскольку это кратчайший путь поставок в Венгрию. Он считает, что «Газпром» использует «рычаги влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе». Макогон призвал немедленно остановить «усиление доминирующего положения одного игрока» на рынке.

Ранее сообщалось, что 27 сентября генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьёрдь Ковор подписали долгосрочный контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров «голубого» топлива в год в течение последующих 15 лет.

В МИД Украины заявили, что Венгрия заключила контракт с РФ на поставку газа в обход Киева, и тем самым наносит ущерб двусторонним отношениям. Оба государства взаимно вызвали послов.

Кроме того, Сергей Макогон, несмотря на договор до 2024 года, ожидал полного прекращения или значительного сокращения транзита топлива через страну.

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