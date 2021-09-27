Глава «Оператора ГТС Украины» ожидает прекращения транзита газа в Венгрию после заключения контакта между Будапештом и Москвой

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27 сентября 2021, 17:30 Источник: Интерфакс

газ, фото: pixabay.com

Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что Киев допустил полную остановку или значительное сокращение транзита газа через страну после заключения контракта между Россией и Венгрией.

27 сентября Будапешт заключил с Москвой новый долгосрочный контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров «голубого» топлива в год в течение последующих 15 лет. Документ подписали генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьёрдь Ковор. Отмечается, что условия договора могут быть скорректированы через 10 лет.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал контракт с «Газпромом» вопросом «безопасности, суверенитета и экономики, а не политики». По его словам, заключение контрактов с другими странами - это «внутренне дело государства», а Украина пытается вмешаться в дела Будапешта, критикуя решения местных властей.

В МИД Украины заявили, что Венгрия заключила контракт с РФ на поставку газа в обход Киева, и тем самым наносит ущерб двусторонним отношениям.

Кроме того, глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон, несмотря на договор до 2024 года, не исключает полного прекращения или значительного сокращения транзита топлива через страну.

«… техническая достройка "Северного потока - 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года», - написал он в Facebook.

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