Минздрав Пермского края: число пострадавших при стрельбе в Пермском университете увеличилось до 43

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22 сентября 2021, 09:53 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Представитель Министерства здравоохранения Пермского края рассказала о количестве пострадавших при стрельбе в университете в понедельник, 20 сентября. Ранее было известно о шести погибших и свыше 20 раненых.

«На сегодняшний день 43 пострадавших – еще плюс один по сравнению со вчерашним днем. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это непосредственно стрелявший … Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии … в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении»,- пояснила она.

Напомним, что 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на Пермский государственный университет. Молодой человек учился на первом курсе юридического факультета по специальности «судебная экспертиза». Его обезвредил младший лейтенант полиции Константин Калинин. Нападавшему ампутировали левую ногу до колена.

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